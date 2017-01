Advocaat No Surrender: Sloop clubhuis in Emmen is asociaal

EMMEN - Motorclub No Surrender maakt bezwaar tegen de sloop van het clubhuis in Emmen.

"Ik heb officieel beroep aangetekend tegen de sluiting van het clubhuis. Op welke gronden dat precies is, zal ik later aanvullen. Daar staat een termijn van zes weken voor", zegt advocaat Roy van der Wal, die de club bijstaat, tegen RTV Drenthe.Op zijn persoonlijke Facebookpagina haalt de advocaat uit naar de aanpak van justitie, gemeente en politie. Volgens hem opereren zij op basis van vage aannames en vermoedens van de politie.Van der Wal vindt het dan ook schandalig dat het clubhuis wordt gesloopt, schrijft hij. "Ronduit asociaal en het getuigt van een overheid die wat dit aangaat kennelijk maar één doel heeft en dat is het elimineren van de motorclubs. Ook wanneer dit betekent dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en zelfs juridisch keihard vastgelegde waarborgen aan de laars worden gelapt."Hoogleraar Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen zei gisteren tegen RTV Drenthe dat het bewijs van het OM tegen motorclub No Surrender flinterdun is.Afgelopen vrijdag maakte het OM bekend dat de club wordt verdacht van internationale drugshandel en ernstige geweldsmisdrijven. Het clubhuis in Emmen is meteen daarna gesloten en afgelopen maandag is met de sloop begonnen. Inmiddels heeft de motorclub een nieuw clubhuis geopend in het Duitse Haren, net over de grens bij Emmen.