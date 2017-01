Hoogeveen organiseert bijeenkomst over onrust toekomst Ziekenhuis Bethesda

HOOGEVEEN - De gemeente Hoogeveen gaat met inwoners in gesprek over de toekomst van de zorg in Ziekenhuis Bethesda.

Daarom wordt binnenkort een gesprek georganiseerd, waarbij mensen hun zegje kunnen doen. Een datum is nog niet bekend.Treant wil het ziekenhuis in Hoogeveen, en ook dat in Stadskanaal, afslanken. Dat stoot tegen het zere been van de gemeente. Burgemeester Karel Loohuis wil dat Treant zich houdt aan afspraken uit 2015. Toen is afgesproken dat Hoogeveen een volwaardig ziekenhuis houdt.Tijdens de bijeenkomst, die wordt georganiseerd door de gemeenteraad, wil de gemeente uitleggen aan inwoners wat ze doet om ervoor te zorgen dat de ziekenhuiszorg in Hoogeveen overeind blijft.Loohuis heeft eerder al aangekondigd een extern bureau in te schakelen, dat gaat onderzoeken hoe het gemeentebestuur meer invloed kan uitoefenen op de toekomstplannen van Treant.Treant heeft inmiddels laten weten in gesprek te gaan met burgemeester Loohuis over de kritiek die hij heeft. Een woordvoerder zegt dat Treant bezig is de 'continuïteit van de ziekenhuizen in Emmen, Stadskanaal en Hoogeveen op een goede manier te waarborgen'.