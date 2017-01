Bert Haandrikman wint Gouden RadioRing

BORGER - Radio-dj Bert Haandrikman heeft vanavond met zijn programma Helemaal Haandrikman de Gouden RadioRing gewonnen.

De Radio 2-dj uit Borger wint hiermee de prijs voor het beste radioprogramma. Haandrikman zegt diep ontroerd te zijn, omdat hij vorig jaar noodgedwongen moest stoppen met zijn show."Dit is echt fantastisch", zegt Haandrikman. "Ik ben mijn programma kwijtgeraakt in 2016 en dat heeft mij heel veel pijn gedaan." De presentator moest plaatsmaken voor Wouter van der Goes, die door de komst van Ruud de Wild naar de avond ging. Hij is nu nog in het weekend te horen op de zender.Haandrikman was ook genomineerd voor de Zilveren RadioSter. Die prijs ging naar zijn collega Gerard Ekdom.De Gouden RadioRing is een initiatief van de AVROTROS. Haandrikman werd in 2013 en 2015 ook genomineerd voor de Gouden RadioRing. Beide jaren won hij niet. Wel won hij de Zilveren RadioSter twee keer eerder.