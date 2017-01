Zestien patiënten UMCG in quarantaine door besmettelijke darmbacterie

Het UMCG in Groningen (foto: Google Streetview)

GRONINGEN - Zestien patiënten van het UMCG in Groningen hebben de besmettelijke darmbacterie VRE opgelopen.

Volgens het ziekenhuis is de bacterie niet gevaarlijk voor gezonde mensen, maar bij ernstig zieke mensen kan het leiden tot een infectie.



Het ziekenhuis heeft meerdere maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. De patiënten die de bacterie bij zich dragen liggen in quarantaine. Toch sluit het UMCG niet uit dat de komende tijd meer mensen positief worden getest.



"De VRE-besmetting is vervelend voor patiënten en heeft flinke impact op de betrokken afdelingen, maar het UMCG gaat ervan uit dat met de getroffen maatregelen geen verdere verspreiding optreedt", meldt het ziekenhuis.