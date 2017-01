IJsracer Iwema springt komend weekend in het diepe

IJSSPEEDWAY - Hij kondigde het een paar weken geleden al aan en komende zondag beleeft hij zijn vuurdoop als ijsracer. De 27-jarige motorcoureur uit Hooghalen staat op de startlijst van de internationale ijsspeedway van Steingaden in Zuid-Duitsland.

Jasper Iwema: ik wil graag ijsracen

"Nog niet alles is rond, maar in principe rij ik morgen en anders uiterlijk zaterdagochtend die kant op. Financieel kan het allemaal net, maar ik hoop dat ik de komende periode nog een aantal partijen kan enthousiasmeren om me te ondersteunen", aldus Iwema.De Drent, die tot vorig jaar nog Grand Prix-coureur was, kocht onlangs de motor van oud-speedwaycoureur Reneé Stellingwerf. "Toen de organisatie in Duitsland hoorde dat ik de beschikking had over een machine kreeg ik een uitnodiging en daar heb ik ja op gezegd. Gelukkig krijg ik de steun en de hulp van MotoGP-coureur Scott Redding, die meteen zijn cross-bus beschikbaar stelde voor het vervoer."Iwema trainde tot nu toe slechts twee en een halve dag op zijn nieuwe machine (in Zweden) en met die geringe ervaring staat hij zondag aan de start. "Ik spring echt in het diepe. Prestaties hoeft niemand dan ook te verwachten, want veel van de deelnemers in Duitsland rijden ook in de strijd om de wereldtitel."Het grote doel voor dit seizoen is de Roelof Thijs Bokaal, die eind maart in Thialf wordt verreden. "Om daar goed voor de dag te komen is het belangrijk dat ik meters maak. Bovendien hoop ik het tegen die tijd ook budgettair beter voor elkaar te hebben."De wedstrijden in Steingaden beginnen zondag om 13.30 uur. De trainingen starten om 11.15 uur.