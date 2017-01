NIEUW-BUINEN - Jan Nieboer van Tegenwind Veenkoloniën baalt enorm dat minister Henk Kamp zijn plannen voor 45 windmolens doorzet. "Het is natuurlijk onthutsend dat hij deze beslissing neemt", zegt hij.

"We hebben Kamp natuurlijk al eerder betrapt op autistische trekjes", vervolgt hij. "We hebben een alternatief klaarliggen, dat kan hij omarmen. Ik noem dit stijfkoppigheid van de minister."Nieboer noemt het besluit schofferend voor bewoners, initiatiefnemers voor een zonnepark en de Tweede Kamer. Een meerderheid in de Tweede Kamer nam namelijk een motie aan die vroeg om een zogeheten bezinningsperiode. Kamp legde die motie naast zich neer. "Dat hij dit aandurft in de nadagen van zijn ministerschap. Ik heb er geen woorden voor."Volgens Nieboer ligt er een plan voor zonne-energie klaar. Hij zegt dat dat plan ook haalbaar is voor 2020. "En dan nog zegt Kamp: 'Ik doe het niet'."Nieboer noemt windenergie een museumtechniek. "Dat is iets van twintig jaar geleden. We hebben nu nieuwe technieken met zonnepanelen, die verkrachten het landschap niet."Opgeven is geen optie, stelt Nieboer. "Hier gaat geen windmolenpaal de grond in. Niet een, dat gaat niet gebeuren", stelt hij. "We kunnen nog heel veel. Er loopt onder meer nog een procedure bij de Raad van State, maar ook bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Maar wij gaan ook verder met het inzetten op dit alternatief, dat gaat er komen."