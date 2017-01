Het kan echt: op je 57ste al met pensioen

PEIZE - Wie wil dat nou niet: op je 57ste met pensioen. Marleen Riegman en Hans Klamer uit Peize hebben hun droom waargemaakt.

Het stel heeft jaren lang zuinig geleefd om tien jaar eerder met pensioen te kunnen. "Onze droom gaat in vervulling", zegt Marleen Riegman. Het stel leerde elkaar veertien jaar geleden kennen. "We hadden toen we dit plan maakten allebei het idee dat je op deze leeftijd nog jong en gezond bent."Marleen en Hans willen tijdens hun vervroegde pensioen avontuurlijke reizen maken naar allerlei plaatsen op de wereld, te beginnen met de Azoren. "We gaan backpacken, wildkamperen en de rest van de bucketlist afwerken. Gewoon het gevoel van: nu kan het nog", vertelt Marleen.Het scheelde niet veel of Hans had zijn droom helemaal niet kunnen waarmaken. Hij onderging een zware operatie aan zijn hart. "Mijn kransslagader zat voor 99 procent dicht en bovendien had ik een aangeboren hartafwijking", aldus Hans.In het ziekenhuis vertelt de cardioloog Hans, dat als hij niet voor de verstopping naar het ziekenhuis was gekomen, de aangeboren afwijking hem waarschijnlijk fataal was geworden. Hans is inmiddels weer helemaal genezen.Marleen en Hans proberen zo zuinig mogelijk te leven. "We kopen vrijwel nooit nieuwe kleren, we hebben een eigen groentetuin en als we boodschappen doen, kopen we alleen aanbiedingen", aldus Marleen. Hans laat een deel van zijn pensioen eerder uitbetalen en hun huis in Peize wordt verhuurd. "We verbouwen de ruimte waar vroeger een bijkeuken was tot studio", vertelt Hans.De ruimte waar Hans en Marleen gaan wonen is ongeveer net zo groot als een studentenkamer, ongeveer 24 vierkante meter. "We verwachten bijna niet in Nederland te zijn, dus we hebben niet zoveel nodig. Het is altijd nog 22 vierkante meter groter dan ons tentje", aldus Hans. De reizen van Hans en Marleen zijn te volgen op hun blog