Kamerfractie SP wil spoeddebat over windmolenbesluit

DEN HAAG - SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling vraagt dinsdag een spoeddebat aan over het windmolenbesluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Kamp maakte gisteren bekend dat hij de plannen voor de plaatsing van 45 windmolen in de Veenkoloniën doorzet, ondanks dat de SP en de PvdA vorig maand een motie indienden voor een periode van bezinning.Ze wilden dat Kamp die periode zou gebruiken om op zoek te gaan naar alternatieven voor een windpark. De motie werd door een ruime Kamermeerderheid gesteund."Aan de ene kant ben ik ben verbijsterd dat Kamp de motie naast zich neerlegt", zegt Smaling, "Maar aan de andere kant ook helemaal niet: het is de vijfde keer dat deze minister dat doet. Ik heb geen bewindspersoon meegemaakt die dat zo vaak doet."In het spoeddebat dat Smaling dinsdag aanvraagt, wil hij Kamp laten weten wat hij ervan vindt: "Ik laat mij met een bijna Kamerbreed gesteunde motie niet op deze manier wegzetten."Volgens Smaling gaat Kamp in een fout door zijn windmolenplan voor de Veenkoloniën er koste wat kost door te drukken. "Er zijn allerlei nieuwe technieken voor energie-opwekking tegenwoordig. Bovendien heb je draagvlak nodig onder de bevolking. Ik doe dan ook een klemmend beroep op windboeren om naar alternatieven, zoals zonne-energie, te kijken. De weerstand in het gebied is immens. De sociale samenhang is naar de knoppen door de meningsverschillen. Wat doe je jezelf aan door hiermee door te gaan?"Harbert ten Have, initiatiefnemer van windpark De Drentse Monden, zegt dat het geen kwestie van kiezen is tussen zon of wind. "Het is geen wedstrijd. Ik wil niet per se alleen windmolens. Zonne-parken kunnen daar best naast."Hoewel hij in principe nu mag beginnen met de bouw van windmolens, wacht Ten Have eerst de procedure die nog loopt van de Raad van State af. "Ik vind het belangrijk dat die zaak goed tot zijn rechtkomt. Voor er een uitspraak is, gaan we niet bouwen."Smaling vindt dat de alternatieven voor windparken, zoals zonne-energie en energiegewassen veel serieuzer genomen moeten worden. "Ik wil tegen Kamp zeggen: stap af van deze plannen. Er komen allerlei nieuwe technieken aan om energie op te wekken. Daar zijn ze op de Wageningen Universiteit allang mee bezig. Over vijf jaar zegt iedereen: Waarom hebben we in godsnaam een windpark gebouwd?"