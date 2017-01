Directeur Visio Vries: Meer geld nodig voor vervoer cliënten

Tim van der Meijde wordt dagelijks van Assen naar Vries, en weer terug gebracht. (foto: Jeppe Oostenga/RTV Drenthe)

VRIES - "De ondergrens is wel bereikt", zegt directeur Zorg en Dagbesteding Marie-José van den Driessche van Visio Noord Nederland. Ze heeft het over het geld dat Visio steekt in het vervoer van cliënten.

Want de vergoeding die het Rijk geeft voor cliëntenvervoer is lang niet toereikend. Daarom legt de zorginstelling zelf 3,5 ton bij om die cliënten dagelijks naar haar locaties in Vries en Haren te krijgen. "Omdat die dagbesteding zo belangrijk is", zegt Van den Driessche.



Kost meer

In Vries en Haren worden mensen met meervoudige handicaps opgevangen. "Dat vraagt specifieke kennis en ervaring. Die hebben we hier. Maar het vervoer van de mensen hier naartoe kost meer geld dan de overheid vergoedt", zegt de directeur Zorg en Dagbesteding.



'Klopt niet'

"Er moet geld bij, en dat doen we zelf. Maar dat is eigenlijk geld dat voor zorg bestemd is. Dat klopt niet", zegt Van den Driessche. "Van die 3,5 ton kunnen we acht mensen fulltime in de zorg laten werken."



Bijleggen

Tijd om de noodklok te luiden, vindt ze. "We hebben meegepraat tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamercommissie hierover. We proberen van alles om het vervoer zo efficiënt mogelijk te maken, maar de ondergrens is bereikt. De overheid moet geld bijleggen om te zorgen dat zorg voor deze groep mensen toegankelijk blijft."



'Niet vol te houden'

Moeder Josje van der Meijde van de 40-jarige Tim uit Assen is het daar helemaal mee eens. "Tim heeft die dagbesteding nodig, maar ik ook. Ik ben alleenstaand en de zorg voor Tim vraagt 24 uur per dag. Dat is niet vol te houden."



"Tim reageert goed op de dagbesteding. Hij is alert en krijgt meteen alle zorg die hij nodig heeft", zegt Josje.



Afwachten

Van den Driessche: "Na de hoorzitting moeten we afwachten wat de politiek met onze opmerkingen gaat doen. Voor ons is in ieder geval duidelijk dat we niet langer door kunnen gaan met het inzetten van zorggeld voor het vervoer van onze cliënten."

Door: Jeppe Oostenga Correctie melden