'Unesco moet weten dat we uniek zijn'

Het bidboek (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

PARIJS – Het moet vandaag gaan gebeuren voor de Nederlandse en Belgische delegaties van de armenkoloniën. In het kantoor van Unesco in Parijs overhandigen ze de aanvraag voor de werelderfgoedstatus.



En dat is bijzonder, want normaal gesproken wordt een aanvraag schriftelijk afgedaan. België en Nederland hebben besloten met betrokken gemeenten en provincies het dossier persoonlijk af te leveren. “Om er wat meer gewicht aan te geven”, zo zegt Drents gedeputeerde Cees Bijl.



Pauperparadijs in Parijs

Een deel van de cast van de musical Het Pauperparadijs treedt ook op. Tijdens een half uur durende presentatie zullen ze delen van de musical laten zien. “We gaan in ieder geval Unesco duidelijk maken dat we een bijzonder verhaal hebben dat erkenning verdient”, aldus Bijl.



Als het dossier is afgegeven duurt het nog zo’n anderhalf jaar voordat er een definitief oordeel komt van Unesco. Verschillende deskundigen moeten zich er over buigen en hun oordeel geven. Ze zullen het gebied rond Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen ook nog een keer bezoeken.

