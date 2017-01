Haandrikman over Gouden RadioRing: Het was nu of nooit

ASSEN - Hij heeft maar een paar uur geslapen en de champagneglazen staan nog op tafel, maar Bert Haandrikman is nog steeds dolenthousiast. De radio-dj won gisteren de Gouden RadioRing met zijn programma Helemaal Haandrikman.

"Het was zo'n mooi feestje, maar ja, eindelijk, eindelijk. Als ik 'm nu niet gepakt had, dan was het nooit gelukt."Volgens Haandrikman was er nog één kans om de prijs te winnen en dat was gisteravond. Het programma wat de radio-dj uit Borger afgelopen jaar presenteerde, heeft plaats moeten maken voor een ander programma. Haandrikman is daarover zeer teleurgesteld, maar volgens hem zijn ook de luisteraars het niet eens met de keuze om het programma te stoppen."De luisteraars hebben duidelijk gemaakt wat ze daarvan vonden. Dat voelde ik natuurlijk al heel lang aan, omdat ik er al zoveel reacties op heb gehad, omdat mijn programma zomaar verdween", vertelt Haandrikman."Die mensen hebben nu mij nu hun een stem gegeven voor die ring en dat doet me heel veel."Na alle feestvreugde van gisteravond is Haandrikman vanmiddag weer gewoon aan het werk om zijn programma voor aankomend weekend voor te bereiden.