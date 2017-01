Brand bij autobedrijf in Hoogeveen niet aangestoken

Het pand was niet meer te redden (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - De grote brand die op 24 december een autobedrijf in Hoogeveen in de as legde, is niet aangestoken. Dat is de uitkomst van het onderzoek van de politie.





Het vuur bij het bedrijf aan de Marconistraat ontstond vlak na middernacht. De brandweer rukte met meerdere wagens uit, maar het pand was niet meer te redden. De brand is ontstaan door een technische oorzaak in een van de auto's bij het bedrijf, zegt een woordvoerder van de politie.