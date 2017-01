In beeld: het werk van striptekenaar Jan Kruis

In 2001 maakte Kruis een stripalbum voor de Leprastichting (Foto: ANP / Toussaint Kluisters)

Het bekende werk van Kruis in het Stripmuseum in Groningen (foto: ANP XTRA / Lex van Lieshout)

Jan Kruis in het Stripmuseum in Groningen (foto: ANP KIPPA / Catrinus van der Veen)

Jan Kruis is geestelijk vader van de feestdag Sint Pannenkoek (foto: archief RTV Drenthe/Nico Swart)

Tekenaar Jan Kruis viert, in het Stripmuseum in Groningen, zijn 80ste verjaardag met een eenmalige uitgave van een glossy die zijn naam draagt (foto: ANP KIPPA / Catrinus van der Veen)

De striptekenaar in het Stripmuseum in Groningen waar hij de Marten Toonderprijs kreeg uitgereikt (foto: ANP / Dennis Beek)

De striptekenaar bekijkt zijn werk in het Stripmuseum in Groningen (foto: ANP KIPPA / Catrinus van der Veen)

MANTINGE - Jeroen, poep aan je schoen! En de jeweetwel-kater. Wie kent ze niet? Het zijn bekende begrippen uit het werk van striptekenaar Jan Kruis.