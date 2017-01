Reacties op overlijden Jan Kruis: 'Ach wat zal ik zeggen, hij kon leuk tekenen'

MANTINGE - Een bekende van Jan Kruis deelde via het Twitterprofiel van de striptekenaar een van zijn laatste werken. Daarop tekende Kruis zijn eigen uitvaart.

"Jan maakte de laatste tijd een aantal morbide cartoons. Daar had hij erg veel plezier in." Dat zegt John Croezen, een goede vriend van Kruis.Het overlijden van striptekenaar Jan Kruis uit Mantinge maakt ook veel los bij zijn collega's en bekenden. Op sociale media stromen de reacties op het nieuws binnen.De Groningse striptekenaar Frans Le Roux noemt het overlijden van Kruis "een gevoelig verlies voor het Nederlands Stripmuseum in Groningen." Dat meldt RTV Noord . "Jan was een heel belangrijk figuur voor het museum", zegt hij.Kruis en Le Roux waren samen met anderen nauw betrokken bij de oprichting van het museum. "Hij was de grote trekker. Met Jan Kruis heb je natuurlijk een kanon in huis", zegt de Groninger.Ook worden beroemde uitspraken van de personages uit de strips van Kruis aangehaald en delen mensen herinneringen aan Jan, Jans en de kinderen."In zijn strips zag je hoe het gezinsleven de afgelopen vijftig jaar veranderde, met emancipatie van vrouwen als belangrijkste aanjager", liet minister Jet Bussemaker vanochtend weten. "Jan Kruis wist dat te verbeelden op een manier die iedereen aansprak. Met zijn humor hield hij ons een spiegel voor waarin jong en oud zich konden herkennen.''