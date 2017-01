'Jan was een groot kunstenaar, maar dat wilde hij zelf niet horen'

GRONINGEN - "Jan Kruis was de meest optimistische man die ik ooit heb ontmoet", zo omschrijft goede vriend John Croezen hem.

"Zelfs in de laatste weken, toen hij eigenlijk zijn bed al niet meer uit kon, was hij nog volop plannen aan het maken." Jan Kruis overleed gisteren nadat hij een tijd ziek was.Croezen, zelf ook tekenaar, beheert samen met een van dochters van Jan Kruis de stichting Jan Kruis Collectie. "Met een paar mensen zijn wij al enkele jaren bezig om zijn hele collectie uit te pluizen. Hij laat zo ontzettend veel na", vertelt Croezen. "Af en toe gingen we even met Jan bij elkaar zitten. Dan moest hij soms ontzettend diep nadenken wat het ook al weer was en waarvoor hij het ook al weer had getekend."Bij Croezen thuis liggen dozen vol archiefmateriaal. "Als ik dan bij Jan in het atelier kwam, liet hij me wel eens een paar originele Jan, Jans en de Kinderen zien. Die zijn helemaal bruin geworden en de tekst valt er bijna af. Wij zijn er nu heel druk mee om dat allemaal te restaureren en categoriseren."Maar de collectie van Jan Kruis omvat veel meer dan alleen Jan, Jans en de Kinderen, benadrukt Croezen. "Hij heeft ook prachtige schilderijen gemaakt van bijvoorbeeld Marten Toonder en Willem Duys. Ja, Jan was een groot kunstenaar", zegt Croezen. "Maar dat wilde hij zelf nooit horen hoor."