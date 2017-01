ASSEN - De Veiligheidsregio Drenthe en schaatsbond KNSB waarschuwen schaatsers die de komende dagen het ijs op willen. Hoewel er al een paar dagen 's nachts matige vorst is geweest in onze provincie, is het natuurijs nog erg onbetrouwbaar.

Op meerdere plekken in ons land zijn mensen door het ijs gezakt. "Schaatsen op open water is echt nog te gevaarlijk", zegt Ramon Kuipers coördinator natuurijs van de KNSB."Zorg dat wij u niet uit het koude water hoeven te halen", twittert de Veiligheidsregio Drenthe.Eerder deze week werden op het Paterswoldsemeer al schaatsers gezien, terwijl het ijs hooguit een paar centimeter dik is.Volgens de schaatsbond zijn het vooral mensen in het Noorden en Noord-Oosten van het land die proberen of ze bevroren water al op kunnen. Kuipers: "Daar is de meeste activiteit. Gelukkig hebben nog geen berichten binnen gekregen over ernstige ongelukken, maar we adviseren mensen om voorzichtig te zijn en naar clubs te gaan.''In Drenthe zijn inmiddels een aantal banen bij ijsverenigingen open, dus er kan inmiddels op veel plekken veilig worden geschaatst. Bekijk hier ons overzicht