Bevolkingsonderzoek Lifelines op losse schroeven

ASSEN - Het gaat niet goed met Lifelines. Het bedrijf dat al jaren een grootschalig bevolkingsonderzoek onder ruim 167.000 mensen in Noord-Nederland uitvoert, zit in financiële problemen.

Het potje van 106 miljoen, dat het bedrijf bij aanvang in 2006 kreeg, is nagenoeg leeg. Geldschieters voor nieuwe onderzoeken zijn er nog niet, meldt Lifelines op zijn website.Lifelines sluit vestigingen in Assen, Hoogeveen, Drachten en Heerenveen. Daarmee verdwijnen er ook banen, meldt Dagblad van het Noorden . Hoeveel is nog niet bekend.Directeur Saakje Mulder stuurde gisteren een brief aan de medewerkers om ze in te lichten over de situatie.Het onderzoek wordt in verschillende fasen uitgevoerd. De eerste onderzoeksronde is afgerond, de tweede is bezig, maar een derde gaat er waarschijnlijk niet komen.Het bedrijf schrijft op zijn site dat het alles gaat doen om te zorgen dat het derde onderzoek er alsnog komt. Het doel van Lifelines is meer informatie te krijgen over gezond oud worden. Aan het onderzoek doen 45.000 Drenten mee.