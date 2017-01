Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Wilt u er dit weekend op uit, maar heeft u nog geen plannen? Er is natuurlijk genoeg te beleven in Drenthe. Onze redactie zet een aantal tips voor u op een rijtje.

Motorliefhebbers kunnen zaterdag in Pesse aan hun trekken komen. Daar is de vierde editie van het motorevenement indoorcross Pesse . Deelnemers komen onder meer uit in de 50/65 cc-klasse, 85 cc-klasse en de MX1/MX2 klasse. Ook is er een speciale damesklasse. De cross begint om 15.00 uur en de finale is om 23.00 uur. Locatie is Manege Smit aan de Oostering 30. Entree kost tien euro.Wie wil weten hoe je op een goede manier hoogstamfruitbomen snoeit, kan zaterdag in Zeijen terecht. Tijdens een snoeicursus krijgen deelnemers tips en uitleg. De cursus begint om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur. De cursus is in Café-Zalencentrum Hingstman. Deelname kost twintig euro. Vrijwilligers van Landschapsbeheer Drenthe kunnen gratis meedoen.Kinderen kunnen zaterdag in de Emmer Dennen meedoen aan de ' Scharrelkids Winterspeurtocht '. De speurtocht door de bossen begint om 14.00 uur. Kinderen kunnen zich verzamelen bij de parkeerplaats aan de Boslaan in Emmen. De kosten zijn twee euro. Opgeven kan via ivn.jeugd.emmen@gmail.com of via 0591-649635.In Beilen is zaterdag de veertiende editie van de Winter Wende-aovend . Gasten kunnen in verschillende Beiler restaurants eten, onder genot van verschillende soorten entertainment, zoals theater, muziek of goochelarij. De deelnemende restaurants zijn Grillroom Isis, Ni Hao, Piccola Roma, Café ‘t Zwaantje, Kota Radja, Pala’s en Dinercafé de Cerck. Café ‘t Zwaantje heeft vanaf 22.30 uur live muziek met de band Transmission. Vooraf reserveren wordt aangeraden.Fanatieke fietsers kunnen zondag meedoen aan de veldtoertocht in Gasteren. Het evenement wordt georganiseerd door fietsclub De Dobberieders . De start is tussen 9.00 en 10.00 uur bij het dorpshuis aan De Gagels in Gasteren. Er zijn routes uitgezet van dertig en vijftig kilometer. Onderweg zijn rustplekken, waar leden van De Dobberieders eten en drinken uitdelen.Niet fietsen, maar hardlopen? Doe dan zondag mee aan de Bosmarathon in Assen. De start is op de atletiekbaan aan het Achterpad in de provinciehoofdstad. Deelname kost zes euro. Het parcours loopt door het Asser bos. Eén rondje is zeven kilometer, echte fanatiekelingen kunnen voor een marathon gaan. Om half elf 's ochtends is de start. Inschrijven kan tot een half uur daarvoor. Hardloopclub AAC61 organiseert het evenement.Liefhebbers van muziek kunnen zondag naar de Grote Kerk in Emmen. Daar is 's middags een kamermuziekconcert van het duo ' Oud en Nieuw '. Dit duo bestaat uit Sven Otte, die contrabas speelt, en Liesbeth Wildeveld, die klavecimbel en piano speelt. Beiden spelen ook in het Noord-Nederlands Orkest. Aanvang is 15.00 uur en de entree is vijftien euro.Het Drentse Landschap organiseert zondag een excursie over een onbekend deel van het Hijkerveld: De Bron. Dit stuk natuurgebied is normaal niet toegankelijk voor publiek. Ook de schaapskudde komt hier niet. Daardoor heeft het een ander uiterlijk dan de rest van het Hijkerveld. Start is de Noordzijde van het Oranjekanaal, bij de fietsbrug en de inrit van B&B Erfgoedlogies Diependal.