Unesco verrast door persoonlijk indienen aanvraag werelderfgoedstatus

PARIJS - Hij is vanmiddag ingediend: de aanvraag van de Nederandse en Belgische delegaties om de armenkoloniën op de werelderfgoedlijst van Unesco te krijgen.

Zo'n veertig betrokkenen, onder wie gedeputeerde Cees Bijl, zijn daarvoor afgereisd naar het hoofdkantoor van Unesco in Parijs.Het is beslist niet gebruikelijk om de aanvraag voor de werelderfgoedlijst persoonlijk in te dienen. Voordat de hele groep binnen was, werd ze uitgebreid gecontroleerd door de beveiliging.In een kelder van het pand werd de delegatie verwelkomd door een medewerker van Uneso. "Ze lachte wel, de vrouw van Unesco, maar ze wist niet goed hoe ze moest reageren", vertelt verslaggever Andries Ophof, die meereist met de delegatie.Over ongeveer anderhalf jaar moet doet Unesco uitspraak over de status van het de armenkoloniën in Drenthe en België.