Schaatsen op natuurijs: hier kan het

ASSEN - Het ijs is niet overal dik genoeg, maar op meer dan vijftien plekken in de provincie kunnen de ijzers onder worden gebonden.

Schaatsfanaten kunnen zich onder meer in Assen, Drouwen en Pesse uitleven.Hieronder kunt u zien welke banen open zijn. Is uw baan open en staat deze er niet tussen? Laat het ons weten! Vul hier het formulier in. Vergeet niet te vermelden wat de openingstijden zijn.Gaat u schaatsen? Let dan wel goed op. Op sommige plekken is het ijs niet betrouwbaar en is het te gevaarlijk om te schaatsen.