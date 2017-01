'Ik probeer de dingen die ik van Jan geleerd heb door te geven'

Jan Kruis is gisteren in zijn woonplaats Mantinge overleden (foto: ANP)

MANTINGE/GRONINGEN - "Ik dacht: ik stop even. Even hierbij stilstaan." Tekenleraar Meinte Strikwerda hoorde vanochtend tijdens de les dat zijn oud-leraar Jan Kruis is overleden. Strikwerda had les van Kruis op de Academie Minerva in Groningen.

Hij bewaart mooie herinneringen aan Kruis. "Hij heeft niet heel lang lesgegeven, maar anderhalf of twee jaar, maar hij vond het echt leuk. Bij modeltekenen deed hij bijvoorbeeld zelf mee. Voor ons was het dan geruststellend dat hij er ook wel eens moeite mee had of een foutje maakte."



Verstand van zaken

Strikwerda omschrijft Kruis als een vriendelijke man met veel verstand van zaken. "Soms heb ik het idee dat hij onderschat is als tekenaar. Hij kon veel meer dan Jan, Jans en de kinderen en dat heeft hij regelmatig laten zien in zijn lessen, zoals tekeningen voor boeken en voor de Toonder Studio's."



De Groninger heeft veel van Kruis geleerd, zegt hij. "Ik probeer die dingen door te geven aan mijn leerlingen."



Humor

Zijn eerste ontmoeting met de striptekenaar op school herinnert Strikwerda zich nog. "In de klas kenden we hem natuurlijk als bekende tekenaar, maar het bleek een heel normaal iemand te zijn die je ook gewoon kon aanraken. Hij sprak met veel humor en met veel waardering voor iedereen. Ook gaf hij fantastische tips over het tekenen.