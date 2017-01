No Surrender-baas Kuipers voor de rechter vanwege drankrijden

KLAZIENAVEEN - No Surrender-voorman Henk Kuipers uit Klazienaveen verschijnt volgende week voor de rechter in Assen. Hij werd in september 2014 gepakt met te veel drank op achter het stuur.

Kuipers (52) reed in de nacht van 9 september 2014 met 2,5 keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol op zijn motor. In Emmen werd hij aangehouden. Kuipers is sindsdien zijn rijbewijs kwijt.De politierechter in Assen bepaalt volgende week vrijdagochtend of hij het terugkrijgt en of hij verder ook straf moet krijgen.Kuipers, de landelijke captain van de motorclub, geldt ook als verdachte in het grote onderzoek naar drugshandel en geweld dat het Openbaar Ministerie op dit moment doet naar de Emmer afdeling. Dat maakte het OM vorige week vrijdag na een inval in het clubhuis in Emmen bekend.In dat onderzoek zit de president van het chapter in Emmen vast. Dat is een 48-jarige man uit Klazienaveen.