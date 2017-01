Omroepen bepalen toch inhoud van Noordelijk debat

ASSEN - RTV Drenthe, Omrop Fryslân en RTV Noord mogen toch bepalen welke onderwerpen worden behandeld op het Noordelijk lijsttrekkersdebat. Dat is na overleg met de provincies besloten.

De omroepen trokken zich eerder terug uit de organisatie omdat ze onvoldoende zeggenschap hadden over de inhoud. Het debat werd in eerste instantie inhoudelijk bepaald door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).50PLUS werd door SNN niet uitgenodigd voor het debat, tot grote onvrede van voorzitter Jan Nagel. Het is niet duidelijk of de partij nu alsnog komt debatteren.Het debat wordt op 8 februari uitgezonden door de drie regionale omroepen. In het debat worden actuele onderwerpen over het Noorden besproken.