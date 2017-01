Joling en de Vries op koers voor WK allround

Marije Joling aan de leiding bij NK allround (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Marije Joling uit Assen gaat na de eerste dag van het NK allround in Heerenveen aan de leiding. Na de 500 meter en de 3.000 meter staat Linda de Vries uit Smilde tweede.

Aleen de winnares van het NK allround plaatst zich voor het WK allround op 3 en 4 maart in Hamar.



500 meter

De overwinning op de 500 meter ging naar Jorien ter Mors die zich na de wedstrijd onmiddellijk ziek afmeldde voor de rest van het toernooi. De Vries werd met 39.68 tweede en reed nog nooit zo snel op het ijs van Thialf. Joling eindigde met 39.98 op de derde plaats.



3.000 meter

Op hun favoriete afstand de 3.000 meter reden de Drentse vrouwen tegen elkaar. Ze vlogen er allebei in, waardoor de rondetijden hard opliepen. Joling reed met 4.07.78 de tweede tijd. Linda de Vries werd met 4.09.79 slechts vijfde. De overwinning op deze afstand ging in 4.06.54 naar Yvonne Nauta.



Verschil: elf-honderdste

Morgen rijden de vrouwen de 1.500 meter. Daar heeft Joling een voorsprong van elf-honderdste op De Vries. Zondag volgt de afsluitende 5.000 meter.

Door: Karin Mulder