Ondernemend: 'Binnenstad van Meppel moet op de schop'

De presentatoren en gasten van Ondernemend aan tafel (foto: Leo de Harder)

MEPPEL - Een vernieuwde binnenstad biedt Meppel kansen. Dat zegt Henrico ten Brink van ICC Parkmanagement vandaag in Ondernemend, het economisch praatprogramma van RTV Drenthe, Boom regionale Uitgevers en RTV Meppel.

Ten Brink constateert dat het MKB het in z'n gemeente best goed doet: “Verschillende bedrijven op industrieterreinen breiden uit en de toekomst lijkt rooskleurig.” Maar ook de binnenstad verdient veel aandacht. “Meppel is een handelsstad en dat moet op z'n minst behouden blijven”, aldus Ten Brink. Als het aan hem ligt, gaat een deel van Meppel op de schop.



Groei in transport

Tweede gast is transportondernemer Warner van der Sluis, ooit begonnen in strotransport. Zijn bedrijf is door de jaren heen flink gegroeid. Van der Sluis is daarom onlangs verhuisd van Schiphorst naar Rogat. Zaterdag is de officiële opening.



Positieve gezondheid

De Meppeler huisarts Carola Penninx weet inmiddels heel goed wat ondernemen is. Ze opende het Medisch Centrum Spectrum in Meppel. Een huisartsenpraktijk met vijfentwintig verschillende disciplines. Het uitgangspunt van het centrum is positieve gezondheid. Wat mensen ervaren als gezondheid staat daarin centraal.



Ondernemend is te zien op TV Drenthe op vrijdagavond vanaf 17.30 uur, en daarna op de halve uren én op zondag om 10.00, 13.00 en 16.00 uur.