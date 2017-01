Datalek Emmer zonnepanelen wordt gedicht

EMMEN/VORDEN - Woningcorporatie Domesta gaat de komende drie weken vierhonderd zonnepanelenkastjes beter beveiligen. Kwaadwillenden kunnen via de kastjes, ook wel omvormers genoemd, zomaar rondneuzen op iemands computer.

Eerder deze maand berichtte RTV Drenthe over het datalek, waar honderden inwoners van Emmen mee kampen . Het bleek verrassend makkelijk om op het thuisnetwerk van onwetende zonnepanelenbezitters te komen.Na de uitzending kreeg Domesta veel ongeruste telefoontjes van huurders. "Mensen waren bezorgd, maar ook ongerust dat we zouden stoppen met de zonnepanelen. Dat laatste is absoluut niet het geval", aldus Klaas Kregel van Domesta.De Nederlandse importeur van de Chinese omvormers waar een wifi-console in zit, is het bedrijf Bouwkeurgroep uit het Gelderse Vorden. Jaarlijks importeren en plaatsen ze vierduizend zonnepanelenkastjes over heel Nederland. Zij zijn geschrokken van het mogelijke datalek."We merken dat China met bepaalde beveiliging anders omgaat dan we in Nederland gewend zijn", aldus Belinda Korenblik van Bouwkeurgroep. Het bedrijf heeft inmiddels maatregelen genomen. "Wij hebben een Nederlandse handleiding gemaakt waarin beschreven is hoe je stap voor stap de wachtwoorden aanmaakt."Daarnaast zijn de omvormers niet meer zichtbaar in een draadloos internetnetwerk.Omdat het aanpassen en invoeren van wachtwoorden voor de omvormers ingewikkeld is, stuurt Domesta installateurs op pad om de huurders te helpen. Voor de zekerheid worden ook omvormers van andere importeurs gecontroleerd en beveiligd.