Stalker krijgt boete, werkstraf en voorwaardelijke celstraf

De stalker werd veroordeeld bij de rechtbank in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

BEILEN - Voor het bedreigen en belagen van zijn ex-vrouw en haar ouders moet een 37-jarige man uit Beilen honderd uur werkstraf uitvoeren en een boete van 500 euro betalen. Ook kreeg hij drie maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd.

De Beilenaar en zijn voormalige partner hadden langere tijd onenigheid over de omgangsregeling van hun zoon. De man gaf in de rechtszaal aan dat hij zijn kind vorig jaar slechts een keer heeft mogen zien. Hij vertelde verder dat er met zijn ex geen duidelijke afspraken te maken waren.



Afgelopen zomer en najaar bedreigde hij de vrouw, hij belde en appte haar regelmatig en heeft haar een keer klemgereden met de auto. Onder geen beding wil hij dat zijn kind zonder supervisie bij zijn schoonouders verblijft.



'Naar de strot grijpen'

Diezelfde schoonouders kregen het ook regelmatig te verduren. Hij meldde zijn partner dat als hij haar moeder met zijn kind zou zien, dan zou hij ‘haar naar de strot grijpen'. Ook zei hij een pistool te zullen regelen, als hij zijn zoon niet te zien kreeg.



Jeugdzorg en Kinderbescherming

De rechter vroeg de man waarom hij geen contact opnam met Bureau Jeugdzorg en de Kinderbescherming om afspraken te maken over de omgang. De man zei de instanties niet te vertrouwen. "Ik word door hen volledig geminacht." De rechter ging daar niet in mee.



Ook de officier van justitie kon weinig begrip opbrengen voor het handelen van de Beilenaar. "Iedereen liegt en bedriegt volgens uw verhaal. Er is er maar een die kennelijk gelijk heeft en dat bent u. Maar dreigen met moord als waarschuwing. Hoe idioot is dat?" De man reageerde dat de officier de echte feiten niet wist.



De man moet naast de opgelegde straf zijn ex-partner en -schoonouders een schadevergoeding betalen van 650 euro.