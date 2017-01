Chronisch zieke vrouw naar rechter: 'Schandalig dat aanvraag zorggeld moeizaam verloopt'

Janny Woering uit Emmen (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Janny Woering uit Emmen heeft een licht verstandelijke beperking, is autistisch en zwakbegaafd. Ze heeft zorggeld aangevraagd voor 2017, maar daar valt maar geen besluit over.

Daarom dient morgen in Groningen een kort geding voor een zogeheten voorlopige voorziening.



'Ik heb er niet om gevraagd'

"Ik vind het schandalig dat de aanvraag van het zorggeld zo moeizaam verloopt. Ik heb er niet om gevraagd dat ik ziek ben en zorg nodig heb", zegt Woering.



Volgens haar juridisch adviseur Jos van Goethem is het een overbodige rechtszaak. "Het gaat gewoon om continuering van de zorg. De situatie van Janny is niet verbeterd, eerder verslechterd. Het gaat dus niet om minder uren, dus de rechter kan heel makkelijk een besluit nemen", aldus Van Goethem.



Herhaalde procedure

Woering krijgt al jaren begeleiding bij onder meer het invullen van papieren van dezelfde hulpverlener. Ieder jaar moet die zorg opnieuw worden aangevraagd en zou de gemeente Emmen achterlopen bij de toekenning.



"Twee jaar geleden kreeg ik betaald in april, vorig jaar in maart en dit jaar is het weer spannend wanneer de betaling komt", zegt Woering's hulpverlener Ingrid Graver. Ze leent nu geld van iemand totdat het achterstallige zorggeld wordt betaald.



Ze snapt niet waarom de zorgvraag ieder jaar opnieuw moet worden beoordeeld. "In principe wordt Janny niet meer beter. Dus ik zou zeggen: kom eens in de vijf jaar langs, teken af en klaar," aldus Graver.



Tientallen gevallen

Woering is niet de enige. Van Goethem staat namelijk veertig mensen bij. "Er zijn veel mensen die recht hebben op meer zorggeld", vertelt hij. "Maar ze durven dat niet aan te vragen, omdat ze bang zijn dat ze in allerlei ingewikkelde juridische procedures terechtkomen. Dus het is echt het topje van de ijsberg."



De gemeente Emmen wil niet reageren zo lang de zaak onder de rechter is.