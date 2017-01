Van haven naar luchthaven: Harm Post aan de slag bij vliegveld Eelde

Harm Post (foto: RTV Noord)

EELDE - Groningen Airport Eelde krijgt versterking: Harm Post, de vertrekkend directeur van Groningen Seaports gaat zich inzetten voor het vliegveld. Hij stapt in een stuurgroep die ervoor moet zorgen dat de bedrijvigheid rondom het vliegveld groeit.

"De aandeelhouders van Eelde hebben een grote som publiek geld in het vooruitzicht, wel onder voorwaarden, zoals zakelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven. Ik ben gevraagd of ik daarbij kan helpen", zo zegt Harm Post.



Noodzaak

Volgens de huidige directeur van Groningen Seaports is een luchthaven belangrijk voor Noord-Nederland. "Ik vind het een absolute noodzaak voor de economie om het vliegveld in de benen te houden. Het vliegveld heeft het zwaar gehad. Misschien zijn niet de juiste middelen benut om de reizigers te lokken. Ik hoop daar mijn steentje aan bij te dragen. Ik heb er vertrouwen in."



Harm Post gebruikt zijn ervaring die hij opdeed als directeur van de haven in Groningen. Tot oktober staat hij daar nog aan het roer. "Samen met mijn ploeg is het gelukt om het imago van de haven te verbeteren. Dat lukt alleen maar door bedrijven aan te trekken. Het is gelukt om grote bedrijven zoals Google naar de Eemshaven te halen." Post wil ook het industriegebied rondom Eelde meer ontwikkelen.



Hub naar München

Harm Post verwacht dat het bedrijfsleven rondom het vliegveld over twee jaar meer ontwikkeld is. "Dan zal er een hub naar München zijn. En met verbindingen naar Londen, Kopenhagen en München staat het Noorden goed op de kaart. De luchthaven van Eelde zal blijven!"