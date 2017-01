Gert Heerkes verlaat FC Emmen voor China

Gert Heerkes (foto RTV Drenthe)

VOETBAL - Gert Heerkes verlaat FC Emmen per 1 februari voor een avontuur in China. Heerkes, die vorig seizoen Marcel Keizer verving en Emmen naar de play-offs leidde, heeft gisteren de spelers van de A jeugd ingelicht over zijn aanstaande vertrek. Naar welke club Heerkes vertrekt is nog niet bekend.

In een reactie laat FC Emmen directeur Wim Beekman weten dat dit een van de opties was die hij met Heerkes had besproken, nadat bekend werd dat het contract van de trainer van de A jeugd aan het einde van het seizoen niet zou worden verlengd.. "We wisten dat we hier rekening mee konden houden en ontvangen geen vergoeding van de Chinezen", aldus de algemeen directeur.



Emmen maakt zondag bekend wie de opvolger van Heerkes wordt. "We gaan dit intern oplossen. We hebben genoeg gekwalificeerde mensen die de taken van Heerkes over kunnen nemen." Heerkes was naast de trainer van de A1 ook hoofd jeugdopleiding.