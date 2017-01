Meepraten in Cassata: 'Minister Kamp minacht de Veenkoloniën en Tweede Kamer'

ASSEN - 'Minister Kamp minacht de bewoners van de Veenkoloniën en de Tweede Kamer'.

Over deze stelling kunt u zaterdag meepraten in het Radio Drenthe-programma Cassata.Aanleiding is het besluit gisteren van minister Kamp van Economische Zaken om de procedures voor 45 windmolens in de Veenkoloniën door te zetten, ondanks een bijna kamerbreed gesteunde motie met daarin de oproep tot een bezinningsperiode.In het gebied wordt boos gereageerd door protestgroepen en door de gemeenten . Vooral omdat er ondertussen gewerkt wordt aan een grootschalig zonneparkplan voor 500 hectare zonnepanelen in het gebied door de firma Powerfield.Ook in de Tweede Kamer wordt onthutst gereageerd. Zo wil de SP-fractie dinsdag meteen een spoeddebat met de minister over zijn besluit om toch door te gaan met de windmolenplannen. "Ik laat mij niet zomaar op deze manier wegzetten, na een bijna kamerbreed gesteunde motie", aldus SP-kamerlid Eric Smaling.Zaterdagmiddag in Cassata praat Margriet Benak vanaf 12.10 uur over het omstreden windmolenbesluit van minister Kamp met wethouder Co Lambert van Aa en Hunze, CDA-Tweede kamerlid Agnes Mulder en met Powerfield-manager Symen Jellema.U kunt ook uw mening kwijt door te reageren op de stelling:Reageren kan via de Facebookpagina van RTV Drenthe of via Twitter @rtvdrenthe.