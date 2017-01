Drent in Amerika: Ik houd mijn hart vast

Remon Alberts (foto: Remon Alberts) Een Trump-aanhanger in Washington (foto: ANP/Alexander Schippers)

NEW YORK - Drenten in Amerika volgen de inauguratie van Donald Trump als 45e president van de Verenigde Staten met grote belangstelling. Een van hen is Remon Alberts uit Assen die al jaren in New York woont. Hij is vooral bezorgd.

"Uit elke reactie, elke tweet blijkt wel dat we niet te maken hebben met een normale president. We houden ons hart vast", zo zegt Alberts.



Remon Alberts ziet grote verschillen met acht jaar geleden toen Obama president werd. "Ik woonde toen nog in Boston, het contrast met de inauguratie van Obama kan niet groter zijn. Toen voelde je positivisme. Nu is het vooral een sfeer van protest."



Werkdag

De inauguratie is midden op de dag in Amerika. "Hier in New York gaat het leven dan ook gewoon door, er wordt gewoon gewerkt. Mensen zijn vooral bezig met morgen als de protesten plaatsvinden. Ik volg het zelf een beetje via televisie en radio", zegt de Drent in New York.



'Waar gaat deze regering aan ten onder?'

Hoe het de nieuwe president zal vergaan, vindt Alberts lastig in te schatten. "Wat mij betreft is het de vraag: Waar gaat deze regering aan ten onder? Incompetentie, corruptie? Wat gaan we zien? De enige indicatie van de toekomst is de geschiedenis, en van de afgelopen drie maanden word je niet heel positief. We gaan spannende jaren tegemoet", besluit Remon Alberts.