Jan Kruis krijgt eigen museum in Westerbork

WESTERBORK - Striptekenaar Jan Kruis uit Mantinge krijgt zijn eigen museum in Westerbork. Dat zegt zijn goede vriend en collega John Croezen.

"Er gaat een Jan Kruis start-up-museum komen. Dat is een semi-permanente tentoonstelling van zo'n beetje al zijn werk", aldus Croezen. Het nieuws wordt bekend op de dag nadat Kruis op 83-jarige leeftijd overleed De museum komt in een gedeelte van het oude gemeentehuis van Westerbork. De bedoeling is dat het Jan Kruis-museum voor de zomer open gaat. "We hopen dat we later een nog veel grotere ruimte krijgen om veel meer te laten zien", zegt Croezen."We zijn er wel zeker van dat er veel belangstelling voor zal zijn. We gaan niet alleen met exposities bezig, maar we gaan ook interactieve dingen maken. Dan moet je denken aan gekke, moderne dingen. Dat vond Jan fantastisch."Croezen is blij dat het museum er nu komt, ondanks dat Jan Kruis het zelf niet meer kan meemaken. "We zijn er al jaren mee bezig. We hebben het over verschillende locaties gehad. Maar het geld kwam niet rond. Nu is er de kans om toch een start-up-museum te beginnen", vertelt Croezen.