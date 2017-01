Emmen beëindigt noodbevel bij voormalig clubhuis No Surrender

EMMEN - In de gemeente Emmen is sinds 19.00 uur vanavond geen noodbevel meer van kracht. Loco-burgemeester Bouke Arends ziet geen reden om het bevel te verlengen.

Sinds vorige week vrijdag gold in de hele gemeente Emmen en bij het clubhuis van No Surrender een noodbevel. De gemeente stelde die in uit angst voor wanorde door leden van de motorclub.De politie, het OM en de gemeente Emmen vielen vorige week het clubhuis van No Surrender binnen. De 48-jarige president van de motorclub werd aangehouden. Hij wordt verdacht van drugshandel. Het clubhuis werd gesloten en is afgelopen dinsdag gesloopt Naast het noodbevel gold in Emmen ook een samenscholingsverbod voor leden van motorclubs. Het was verboden om in groepjes van meer dan vier personen bij elkaar te staan op straat.De maatregelen van de gemeente Emmen zijn dus inmiddels beëindigd.