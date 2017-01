Aanstaande bruid berooft schoonmoeder: drie maanden cel

De vrouw stal geld van twee slachtoffers (foto: Pixabay)

BEILEN - Een 49-jarige vrouw zonder vaste woonplaats is veroordeeld tot een celstraf van drie maanden. Van september 2015 tot en met januari 2016 heeft zij 8.500 euro gestolen van onder meer haar aanstaande schoenmoeder. Dit volledige bedrag moet zij terugbetalen aan haar slachtoffers.

De vrouw stond vorig jaar op het punt om te trouwen met de zoon van een van de slachtoffers. De vrouw vertrouwde haar toekomstige schoondochter regelmatig de sleutels toe van haar woning, zodat er gebruik kon worden gemaakt van de zonnebank.



Geldkistje

De 49-jarige vrouw deed regelmatig een greep in een geldkistje dat haar aanstaande schoonmoeder in haar slaapkamer had verstopt. Ze bekende na haar aanhouding voor bijna 4.200 euro te hebben gestolen. De schoonmoeder merkte op dat ook ruim 7.000 euro spaargeld en sieraden waren verdwenen. Maar het kon niet bewezen worden dat de 49-jarige vrouw dit had gestolen.



Bij een van hulp afhankelijke vrouw in Beilen gebruikte de vrouw een pinpas van het slachtoffer om 4.000 euro aan contanten te pinnen.



Verminderd toerekeningsvatbaar

Uit onderzoek kwam naar voren dat de vrouw kampt met een persoonlijkheidsstoornis en daardoor verminderd toerekeningsvatbaar is. Ze heeft al jaren schulden, deels veroorzaakt door deze persoonlijkheidsproblematiek. Om die reden is ze al vaker in de rechtszaal beland.



Omdat de vrouw al vaker is veroordeeld voor vergelijkbare feiten, stond haar deze keer een zwaardere straf te wachten. Naast de celstraf moet de vrouw haar toenmalige aanstaande schoonmoeder 4.500 euro terugbetalen en het tweede slachtoffer uit Beilen 4.000 euro. De rechter kende hen ook nog eens smartengeld toe van elk 300 euro.