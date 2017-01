Rechter legt gaswinning bij Wapse stil

WAPSE - Een rechter vernietigt de vergunning voor gaswinning bij Wapse. Gasproducent Vermilion moet de plannen stilleggen. De rechter bepaalde dat het ministerie van Economische Zaken onterecht een omgevingsvergunning heeft verleend voor de gaswinning.

Milieudefensie tekende bezwaar aan tegen de vergunning die het Canadese bedrijf kreeg voor de winning van maximaal 500.000 kubieke meter gas per dag.Vermilion blijkt boven deze hoeveelheid uit te komen en dan had er bij de aanvraag van de vergunning een milieueffectrapportage (MER) geleverd moeten worden, om aan te tonen wat de effecten voor de omgeving zijn. Dat is niet gebeurd.De rechter oordeelt dat Vermilion een nieuwe aanvraag moet indienen om gas te mogen winnen bij Wapse.De gaswinning bij Wapse zette eerder al kwaad bloed bij de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld . Vermilion wil de aardgasproductie daar flink verhogen. Minister Kamp gaf toestemming voor het winnen van meer aardgas in Wapse, maar vroeg daarover geen advies aan de provincie en de gemeente.Het ministerie van Economische Zaken vroeg alleen advies over het oorspronkelijke gaswinplan van Vermilion van 480.000 kubieke meter en niet over de latere ophoging naar 1,5 miljoen kubieke meter per dag.