Eerste goal in 2017 levert FC Emmen punt op

VOETBAL - De eerste treffer van 2017 leverde FC Emmen geen zege op. In Waalwijk werd het 1-1 tegen RKC. Cas Peters was verantwoordelijk voor de treffer van de Drentse club.

FC Emmen zakt door het gelijkspel naar plek dertien in de Jupiler League, met 28 punten uit 21 duels. Koploper blijft VVV met 44 uit 20. De club uit Venlo komt zondag in actie tegen MVV.



Penalty en rood

Lange tijd mocht FC Emmen hopen op drie punten, maar zes minuten voor tijd verzilverde Pieter Langedijk een strafschop voor de thuisclub. Aanleiding voor de penalty was het uitgestoken been van Josima Lima waardoor Fred Benson ten val kwam. De verdediger kreeg voor die overtreding zijn tweede gele kaart en dus rood. "Ik was het er niet mee eens", zei Lima. "Benson deed het slim. Ik maakte een stap om de bal te keren, waarna hij tegen mijn been opliep." Overigens werd Lima in die moeilijke positie gebracht door Tim Siekman die de bal zwak uitverdedigde.



FC Emmen opende sterk

FC Emmen startte uitstekend op het kunstgras in Waalwijk en het 4-4-2 systeem werd prima uitgevoerd, met Frank Olijve en Henk Bos als verdedigende middenvelders en daarvoor Jurjan Mannes en de onvermoeibare Issa Kallon. De snelle huurling van FC Utrecht stond aan de basis van de treffer van Cas Peters in de 19e minuut. Zijn versnelling was te machtig voor de RKC-defensie en zijn pas op Peters op maat. De aanvaller van FC Emmen schoot vervolgens met binnenkant rechts de bal onder RKC-doelman Williams door. "Dat was natuurlijk een heerlijk moment. Kort daarvoor had ik eigenlijk al moeten scoren, maar schoot ik nog op de benen van de keeper". aldus Peters die zijn seizoenstotaal op acht bracht.



Twee keer de paal

Tot vlak voor rust bleef FC Emmen eigenlijk vrij simpel op de been tegen de nummer 8 van de Jupiler League, die vorige week 2017 opende met een 0-4 zege bij Telstar. Pas in de 44e minuut werd RKC voor het eerst gevaarlijk. Johan Voskamp mocht vanaf zo'n 16 meter vrij uithalen, maar FC Emmen-doelman Wieger Sietsma keerde de inzet vrij eenvoudig. In de blessuretijd redde de paal FC Emmen op een poging van de mee opgekomen centrumverdediger Serginho Greene. Ook na rust was de paal de Drentse ploeg goed gezind. Ditmaal op een kopbal van RKC-invaller Fred Benson.



Geluk

Het geluk leek aan de zijde van FC Emmen. "Dat dacht ik ook", aldus FC Emmen-trainer Dick Lukkien. "Maar uiteindelijk helpen we zelf RKC aan een treffer. Twee domme acties binnen tien seconden leverden een strafschop op en dan moet je misschien op basis van de gehele wedstrijd ook nog wel tevreden zijn met een gelijkspel."

