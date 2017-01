Minister belooft volledige compensatie pensioengat militairen

DEN HAAG - Het ministerie van Defensie zegt het pensioengat van oud-militairen helemaal te dichten. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert heeft de Tweede Kamer in brief laten weten dat zij verschillende maatregelen neemt.

Zo krijgen militairen die met een AOW-gat te maken hebben hun AOW-bedrag niet langer bruto maar netto uitgekeerd. Daarnaast ontvangen zij een compensatie om nadelige premie-effecten op te vangen.Verschillende oud-militairen leverden vorig jaar hun militaire onderscheidingen in uit onvrede over het pensioengat. Een van hen was Jeff Rutten, die onder meer gelegerd was in Havelte en Assen. Volgens hem komen veel oud-strijders in de problemen door de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Het pensioengat ontstaat doordat de militaire uitkering stopt, terwijl de AOW nog niet begonnen is.Hennis-Plasschaert zegt in de brief toe dat de aanvullende compensatie ervoor zorgt dat het netto inkomen tijdens een periode van een AOW-gat nooit minder dan 90 procent zal zijn van het netto inkomen dat in een eerder stadium bij 65 jaar zou zijn uitgekeerd.Verder zal de groep die al te maken heeft met het AOW-gat een nabetaling krijgen.