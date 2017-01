Oud-militair zet rechtszaak door tegen minister vanwege AOW-gat

ASSEN - Jeff Rutten, die onder meer gelegerd was in Zuidlaren, Havelte en Assen, is nog niet tevreden met de compensatieregeling voor het AOW-gat van oud-militairen. Volgens de voormalig militair blijft er sprake van een financieel gat van minimaal tien procent voor oud-strijders.

Militairen worden wettelijk verplicht ontslagen, ruim voor hun pensioen. Vervolgens worden zij tot hun 65e gecompenseerd via de Uitkeringswet Gewezen Militairen. Maar door de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, kwamen de oud-militairen met een AOW-gat te zitten. Daardoor moesten zij ineens met honderden euro's per maand minder rondkomen.Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie heeft nu beloofd het AOW-gat voor een deel te dichten. Rutten: "De minister zorgt inderdaad voor een compensatie, maar er blijft nog een substantieel groot deel over dat niet wordt gecompenseerd."Rutten riep eerder op om tegen de minister van Defensie te procederen. ''Deze nieuwe regeling lost nog niet alles op. De rechtszaak gaat daarom gewoon door'', aldus Rutten. Het is volgens de oud-militair lastig om te zeggen hoe groot het financiële gat is na de nieuwe regeling, maar dat er een financieel gat blijft is volgens hem zeker. ''Een rechtszaak blijft altijd afwachten, maar ik denk dat we sterk staan. Ik denk dat de minister met deze maatregel de rechtsgang probeert te beïnvloeden".20 april vindt de uitspraak van de lopende zaken bij de Centrale Raad van Beroep plaats.