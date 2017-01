Lima: Ik vond het geen strafschop

VOETBAL - FC Emmen-speler Josimar Lima vond de penalty die RKC kort voor tijd kreeg onterecht. Volgens de verdediger zocht RKC-speler Fred Benson bewust contact.

1e goal in 2017 levert FC Emmen punt op

"Het is slim van Benson en de scheidsrechter trapte erin", aldus Lima die voor zijn actie zijn tweede gele kaart van de avond kreeg en dus met rood moest vertrekken.Cas Peters was verantwoordelijk voor de openingsgoal van de wedstrijd: de eerste van FC Emmen in 2017. "Het is toch wel weer fijn om te scoren", lachte Peters. "Ik was de laatste tijd teveel op zoek naar een treffer, te geforceerd misschien. Nu is de ban gebroken en ik hoop dat het een goed vervolg krijgt."Lange tijd leek de goal van Cas Peters voldoende voor een minieme zege voor de Drentse club, ondanks dat RKC twee keer heel dichtbij kwam maar de paal raakte. "Het geluk leek ons een keer mee te zitten", aldus Peters. "Maar na rust vergaten we te voetballen." Lima: "We hanteerden te snel de lange bal en speelden daarmee RKC in de kaart. Vrijwel elke tweede bal was voor een RKC'er, waardoor we continu achteruit moesten. Op zich gaven we niet heel veel kansen weg, maar helaas kwam die penalty in de 84e minuut."