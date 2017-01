Progressief Westerveld: blij met stopzetten gaswinning Wapse, maar niet optimistisch

Jan Langenkamp is blij, maar niet optimistisch (foto archief RTV Drenthe)

WAPSE - Jan Langenkamp van Progressief Westerveld is blij met het besluit van de rechter om de gaswinning bij Wapse stil te leggen. "We zijn al sinds 2013 bezig met het stopzetten van de gaswinning. We zijn blij met dit besluit, maar dit betekent niet dat er geen gaswinning meer is."







Langenkamp verwacht dat er alsnog een vergunning wordt aangevraagd. "Ik vind dat er dan niet gekeken moet worden per gaslocatie, maar naar de effecten van het winnen van gas van alle gaslocaties in de gemeente Westerveld."



De provincie en Westerveld waren eerder al ontevreden over de toestemming die minister Henk Kamp van Economische Zaken gaf voor het winnen van aardgas in Wapse. Hij vroeg daarover geen advies aan de provincie en gemeente. Milieudefensie maakte bezwaar tegen de vergunning die gasproducent Vermilion kreeg voor het winnen van maximaal 500.000 kubieke meter gas per dag bij Wapse. Dit omdat er bij de aanvraag van de vergunning een milieueffectenrapportage geleverd moet worden, om aan te tonen wat de effecten zijn voor de omgeving. Dit was niet gebeurd.