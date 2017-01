Duizend euro voor een bijen- en vlindertuin in Holthe

HOLTHE - De Tuin voor bijen en vlinders in Holthe is de Drentse winnaar van de Kern met Pit verkiezing.

In alle provincies presenteren deelnemers vandaag hun plannen. In Drenthe vonden de presentaties plaats in het Atlas Theater.De initiatiefnemers hebben een stuk braakliggend terrein bij het buurthuis veranderd in een tuin die insecten aantrekt.Het project in Holthe kreeg stemmen van zowel het publiek als van de adviseurs van Kern met Pit. Het project kreeg de prijs omdat het een voorbeeld is van een geslaagd burgerinitiatief. "Door de inzet en zelfwerkzaamheid van een grote groep vrijwilligers is deze tuin beslist een aanwinst voor het buurtschap".Naast de tuin voor bijen en vlinders waren er nog acht genomineerde projecten. Ook zij kregen het predicaat Kern met Pit en een cheque van duizend euro.Kern met Pit daagt mensen uit om een initiatief in hun eigen buurt binnen een jaar te realiseren. Lukt dit, dan ontvangt het project duizend euro.