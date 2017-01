PvdA Borger-Odoorn boycot de landelijke verkiezingscampagne niet

BORGER-ODOORN - De afdeling van de PvdA in Borger-Odoorn gaat de landelijke verkiezingscampagne van haar partij in de regio niet boycotten. Dit zegt fractievoorzitter Henk Zwiep.

Vanochtend kwamen het campagneteam, het bestuur en de fractie samen om te praten over het eventueel niet meedoen aan de landelijke verkiezingscampagne en viel het besluit om wel campagne te voeren.De campagneleiders van de PvdA in Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal dreigden met een boycot, na een reactie van PvdA-kamerlid Albert de Vries die aangaf dat het gebied te weinig had gedaan. Zo zou het idee voor een zonnepark al klaar moeten zijn.Zwiep: "Het idee voor een boycot is vooral ontstaan uit teleurstelling. Het gebied zou te weinig hebben gedaan. Henk Kamp heeft zeven jaar de tijd gehad voor het windmolenplan. Wij moeten binnen vier weken met een alternatief plan komen. Dat is onhaalbaar ."Toch is dit geen reden om niet mee te doen met de landelijke verkiezingscampagne. "We zijn meer dan alleen windmolens. Zo speelt er meer in de gemeente, bijvoorbeeld onderwijs en wonen. Ik vind dat we niet kunnen zeggen, we doen even niks".