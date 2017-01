Joling en De Vries voelen hete adem Nauta op NK allround

Marije Joling en Linda de Vries

SCHAATSEN - Marije Joling en Linda de Vries blijven ook na de 1500 meter de nummers 1 en 2 op het NK allround in Heerenveen. De twee Drentse, dames die op de 1500 meter respectievelijk 2e en 5e werden, werden geklopt door Yvonne Nauta die nu de grootste bedreiging is voor het laatste WK-ticket.

Dat ticket, alleen de winnares van de Nederlandse titel mag naar het WK-allround, wordt morgen vergeven na de afsluitende 5 kilometer.



Yvonne Nauta won de 1500 meter in 1.58,20. Marije Joling, die in een rechtstreeks gevecht won van Linda de Vries, klokte 1.58,46. De Vries, die zeer snel startte maar veel verval had in de rest van haar rit, kwam niet verder dan 1.58,70.



'Ik had de 1500 meter willen winnen'

Joling: "Ik reed niet helemaal mijn eigen rit. Dat kwam door Linda die heel snel startte. Bovendien maakte bij de wissel op de 700 meter twee enorme missers. Ik had graag deze afstand willen winnen en daarom baalde ik. Dat had niet zozeer te maken met de tijd. Ik heb gewoon het idee dat de 1500 meter toch wel mijn afstand wordt."



Klassement

In het algemeen klassement leidt Joling. Haar voorsprong, morgen, op De Vries is 1,2 seconden. Het verschil met Nauta bedraagt 4,28 seconden.



'Er is nog niets beslist'

Volgens Joling is er nog niets beslist in het kampioenschap. "Iedereen moet nog twaalf en een halve ronde rijden en een vijf kilometer staat toch wel op zich. De strijd is nog open."