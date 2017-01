Uitduels voor Drentse clubs in handbalbeker

De Drentse clubs lootten een uitwedstrijd in de achtste finale van de nationale beker

HANDBAL - De drie Drentse vertegenwoordigers in de strijd om de nationale handbalbeker, Hurry Up en de heren en dames van E&O, hebben een uitduel geloot in de achtste finales.

De heren van Hurry Up en E&O treffen een opponent uit de eredivisie. Hurry Up treft Tachos in Waalwijk en E&O moet op bezoek bij het Amsterdamse Aristos. Aristos - E&O staat op 14 februari gepland en Tachos - Hurry Up een dag later.





De dames van E&O treffen ook een bekende tegenstander, namelijk Borhave. Die club staat één plek boven de Emmenaren in de eredivisie. De wedstrijd in Borne wordt 8 februari gespeeld.