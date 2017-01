'Gedeputeerde Stelpstra laat Veenkoloniën in de steek en schoffeert Tweede Kamer'

Volgens de SP laat gedeputeerde Stelpstra de inwoners van de Veenkoloniën in de steek (archieffoto RTV Drenthe)

ASSEN - De SP in de Drentse Staten is teleurgesteld in gedeputeerde Tjisse Stelpstra. De partij vindt het onbegrijpelijk dat de gedeputeerde afgelopen week durfde te zeggen dat 'de Kamer Drenthe valse hoop heeft gegegeven' op het gebied van windmolens in de Veenkoloniën.





Hoop

Stelpstra keek van die beslissing niet op. "De motie gaf mensen opnieuw hoop zonder enig zicht dat ze die hoop ook waar konden maken. Dat vind ik verwerpelijk."



Lees ook: Gedeputeerde Stelpstra niet verrast door besluit Kamp: Motie gaf valse hoop

Schofferen

Ko Vester en Wim Moinat van de SP Drenthe zijn het hier niet mee eens, schrijven zij in een open brief. "Met uw verhaal over valse hoop schoffeert u niet alleen de complete Tweede Kamer en de Drentse Provinciale Staten, maar vooral ook de mensen in Drenthe."



Ook verwijt het SP-duo Stelpstra dat hij niet de motie direct ondersteunde. "Daarmee liet u opnieuw Drenthe en de mensen in de Veenkoloniën in de steek." Enkele weken geleden nam vrijwel de hele Tweede Kamer een motie voor een periode van bezinning bij de grootschalige windmolenprojecten in de Veenkoloniën. Maar minister Kamp legde dit deze week naast zich neer.Stelpstra keek van die beslissing niet op. "De motie gaf mensen opnieuw hoop zonder enig zicht dat ze die hoop ook waar konden maken. Dat vind ik verwerpelijk."Ko Vester en Wim Moinat van de SP Drenthe zijn het hier niet mee eens, schrijven zij in een open brief. "Met uw verhaal over valse hoop schoffeert u niet alleen de complete Tweede Kamer en de Drentse Provinciale Staten, maar vooral ook de mensen in Drenthe."Ook verwijt het SP-duo Stelpstra dat hij niet de motie direct ondersteunde. "Daarmee liet u opnieuw Drenthe en de mensen in de Veenkoloniën in de steek."