MSC - Hoogland, alleen Alcides komt in actie

MSC - Hoogland is afgelast

VOETBAL - Net als ACV, dat thuis in actie zou komen tegen NSC Nijkerk, komt ook MSC uit Meppel dit weekend niet in competitieverband in actie. Het thuisduel in de hoofdklasse A tegen Hoogland is afgelast.





ACV kwam vanmiddag wel in een oefenwedstrijd in actie. In Annen verloren de Assenaren met 3-4 van derdedivisionist Harkemase Boys. MSC oefent morgen bij en tegen vv Hoogeveen.



De enige Drentse club die wel in actie komt dit weekend is Alcides. De Meppelers spelen op het eigen kunstgrasveld het inhaalduel tegen Bemmel. Dat is een confrontatie tussen de nummers 11 en 3 van de 1e klasse E.