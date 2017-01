Uitslagen oefenduels amateurvoetbal

Vindt hier de uitslagen van de oefenduels met Drentse clubs

VOETBAL - Dit weekend is er een beperkt programma in het amateurvoetbal. In de hoofdklasse is er een normale competitieronde en bij de lagere amateurs staan er inhaalduels op het programma. In verband met de winterse weersomstandigheden werden de duels van de Drentse hoofdklassers, ACV en MSC, afgelast.





Lees ook: MSC - Hoogland afgelast, alleen Alcides komt in actie



Natuurlijk werd en wordt er dit weekend wel volop geoefend door de Drentse clubs. Hieronder alle uitslagen van de oefenduels (de lijst wordt continu ververst. Mist er een uitslag? Laat het ons weten via onzeclub@rtvdrenthe.nl)



ACV - Harkemase Boys 3-4

Buitenpost - Noordscheschut 3-1

Haulerwijk - Vitesse'63 6-1 De enige wedstrijd, met een Drentse club, die wel doorgaat is Alcides - Bemmel in de zondag 1e klasse E.Natuurlijk werd en wordt er dit weekend wel volop geoefend door de Drentse clubs. Hieronder alle uitslagen van de oefenduels (de lijst wordt continu ververst. Mist er een uitslag? Laat het ons weten via onzeclub@rtvdrenthe.nl)ACV - Harkemase Boys 3-4Buitenpost - Noordscheschut 3-1Haulerwijk - Vitesse'63 6-1