Verveelde sneeuwbalgooiers De Wijk de sportschool in met ex-militair

MEPPEL - Een sneeuwbal tegen de ramen gooien. Veel meer dan een kwajongensstreek was het niet. "Dan is het wel kicken als de mensen naar buiten rennen en je achterna komen", kijkt een van de jongens grinnikend terug.

Voor tien jongens uit de De Wijk had het tot gevolg dat ze vandaag in een sportschool in Meppel stonden.Vorig weekend gooiden een tiental jongeren met sneeuwballen tegen de ruiten van inwoners uit De Wijk. Een van die buurtbewoners was Mark van Dijk, een ex-militair die onder andere in Bosnië en Afghanistan heeft gediend. Nietsvermoedend zat hij op bank toen hij de knallen van de sneeuwballen tegen zijn raam hoorde. Van Dijk heeft PTSS, dat staat voor posttraumatische stressstoornis, en kreeg door de onverwachte knallen een terugval.De voormalig militair wordt na een poosje weer rustig, maar het sneeuwballen gooien knaagt aan hem. Hij wil met de jongens in contact komen. Dit lukt uiteindelijk via een uitgebreid bericht op Facebook. De jongens belanden gezamenlijk met Van Dijk in een Whatsapp-groep en spreken af om in de sportschool van de ex-militair te gaan sporten.Want, zo vertelden de jongelui, het sneeuwballen tegen de ruiten gooien deden ze voor het grootste gedeelte vanwege verveling. "We hebben hier wel een keet in de buurt, maar die is gesloten. Ook is er een pannakooi, maar daar mogen we na acht uur niet meer in", legt een van de jongens uit. Voor de rest is er naar eigen zeggen niet zoveel voor ze te doen.Van Dijk bedenkt zich geen moment en stelt aan de heren voor om te gaan sporten. Behalve een uitlaatklep is het ook een prima activiteit tegen de verveling, denkt Van Dijk. De jongens krijgen vandaag, na een warming-up met lachende gezichten, een basistraining met gewichten. Niet van de minste trainers, want onder andere oud-deelnemers van de sterkste man van Nederland-verkiezing helpen de jonge spierbundels in de dop.Volgens Van Dijk is het belangrijk dat er een structurele oplossing komt tegen de verveling van de jongeren. "We hebben ze een voucher gegeven zodat ze de komende vier maanden in de sportschool kunnen sporten", vertelt hij. Maar daarmee is de kous niet af. Volgens Van Dijk, die al in gesprek is geweest met gemeente De Wolden, moet de gemeente meer in gesprek gaan met de jongeren om te luisteren hoe zij tegen het dorp aankijken.De sportschoolhouder wil in de toekomst met alle liefde meedenken samen met de gemeente, inwoners, jeugdinstanties en andere inwoners over een structurele oplossing. De komende maanden kunnen de sneeuwbalgooiers in ieder geval hun spierballen trainen in de sportschool.