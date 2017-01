DOS'46 lijdt geflatteerde nederlaag bij PKC

Daniel Hulzebosch spreekt zijn ploeg toe (foto: DOS'46)

KORFBAL - DOS'46 heeft op bezoek bij koploper PKC/SWKGroep niet voor een verrassing weten te zorgen. De Nijeveners konden lang aanklampen bij de kampioenskandidaat, maar zagen het verschil in de slotfase nog oplopen: 34-23.

Bij rust was het 15-13 voor de ploeg van oud-Dosser Maaike Steenbergen, die een goede wedstrijd speelde. DOS'46 spelde goed en hield PKC lange tijd in zicht - zeven minuten voor tijd stond het 24-21-, maar in de slotfase was het op bij de roodzwarten en konden de Papendrechters nog ver uitlopen.



Topscorer aan de kant van DOS'46 was Harjan Visscher, die zevenmaal trefzeker was. Volgende week speelt DOS'46, dat na de eerste competitiehelft zeven punten heeft en drie ploegen onder zich weet, de belangrijke uitwedstrijd tegen rode lantaarndrager AW.DTV.



DOS'46-coach Daniël Hulzebosch: "We verliezen met 34-23, maar hebben wel goed gespeeld. Dat zegt iets over dit PKC." En: "Ik ben tevreden over de intentie waarmee we gespeeld hebben." Over de komende ontmoeting met AW.DTV zegt hij: "Dat is een dood-of-de-gladiolenwedstrijd. Laten wij die maar winnen."